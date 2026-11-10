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Politică

Nu s-a mai întâmplat nimic asemănător! Doi candidați au obținut exact același număr de voturi. O monedă a decis cine devine primar

d Scris de daniel mihai dragomir
Nu s-a mai întâmplat nimic asemănător! Doi candidați au obținut exact același număr de voturi. O monedă a decis cine devine primar
Aosom
În Conima, doi candidați au obținut câte 671 de voturi. O monedă de un sol a decis cine va deveni primarul comunității din Peru.

Sursa: Stiri Pe Surse

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