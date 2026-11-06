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Politică

„Nu vă asumați încercarea de a-l mulțumi pe dictator” - Se încing spiritele în Europa înaintea negocierilor trilaterale: Avertismentul unui premier european

a Scris de andreea năstase
„Nu vă asumați încercarea de a-l mulțumi pe dictator” - Se încing spiritele în Europa înaintea negocierilor trilaterale: Avertismentul unui premier european
Aosom
Premierul estonian Kristen Michal a declarat că Europa nu ar trebui să deschidă un canal diplomatic cu președintele rus Vladimir Putin, pe care îl numește "dictator".

Sursa: Stiri Pe Surse

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