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Politică

„Nu vânăm balcoanele închise!”. Primarul Galațiului, asaltat de reacții după ce a anunțat că proprietarii nu vor fi supraimpozitați și sancționați

c Scris de cornelia mazilu
„Nu vânăm balcoanele închise!”. Primarul Galațiului, asaltat de reacții după ce a anunțat că proprietarii nu vor fi supraimpozitați și sancționați
Aosom
Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a venit cu precizări în privința impozitării balcoanelor închise, după ce subiectul a stârnit numeroase discuții și îngrijorări în rândul proprietarilor.

Sursa: Adevarul

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