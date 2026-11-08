Nuntă și botez în aceeași zi pentru Pescobar și partenera lui, Lavinia. Cum s-au îmbrăcat mirii FOTO/VIDEO

Weekend plin de emoție și însemnătate pentru Paul Cornel Ștefănescu, cunoscut drept Pescobar, și partenera lui, Lavinia. După cununia civilă de vineri, cuplul a ajuns sâmbătă, 7 noiembrie, în fața altarului pentru cununia religioasă. Au unit în aceeaşi zi bucuria cununiei cu botezul copilului lor. Ceremonia religioasă a avut loc la Biserica „Sfinții Apostoli Petru […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗