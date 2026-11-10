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Politică

Nvidia și CEO-ul Jensen Huang, dați în judecată de acționari după un scandal privind o presupusă spioană chineză

f Scris de florin toader
Nvidia și CEO-ul Jensen Huang, dați în judecată de acționari după un scandal privind o presupusă spioană chineză
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Acționarii Nvidia i-au dat în judecată pe companie și pe CEO-ul Jensen Huang, acuzându-i că au ascuns riscuri legate de o presupusă spioană chineză și investigația FBI. The post Nvidia și CEO-ul Jensen Huang, dați în judecată de acționari după un scandal privind o presupusă spioană chineză appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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