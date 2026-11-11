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Politică

O afacere periculoasă cu miză geopolitică: Oameni din FSB coordonează o rețea clandestină de migranți spre Europa. Șoferii primesc 10.000 de euro pentru o cursă

d Scris de daniel mihai dragomir
O afacere periculoasă cu miză geopolitică: Oameni din FSB coordonează o rețea clandestină de migranți spre Europa. Șoferii primesc 10.000 de euro pentru o cursă
Aosom
Investigația The Insider descrie o rețea care duce migranți spre UE, plăți de până la 10.000 de euro și presupusa implicare a unui ofițer FSB.

Sursa: Stiri Pe Surse

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