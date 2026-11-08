O apropiată a lui Donald Trump ar fi primit zeci de mii de dolari pentru mesaje politice publicate pe rețelele sociale

Activista de extremă dreapta Laura Loomer a fost plătită de clienți privați pentru a publica mesaje cu caracter politic pe contul său de pe platforma X, fără să dezvăluie public aceste plăți, potrivit unor persoane familiarizate cu înțelegerile. Loomer neagă că ar fi fost remunerată pentru postări.

Distribuie: Facebook Instagram