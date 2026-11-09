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Politică

O consilieră a lui Vladimir Putin vrea să înterzică pizza în școlile din Rusia: „Italia furnizează arme Ucrainei”

a Scris de alexandra pricop
O consilieră a lui Vladimir Putin vrea să înterzică pizza în școlile din Rusia: „Italia furnizează arme Ucrainei”
Aosom
O consilieră a lui Vladimir Putin cere ca preparatul italian să dispară din cantine

Sursa: Stiri Pe Surse

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