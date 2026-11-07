 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

O elevă de 9 ani a fost izolată la cantină și nu a fost lăsată să mănânce cu ceilalți copii din cauza unei datorii de 12 euro: singura care nu a primit prânzul

i Scris de ionela stănilă
O elevă de 9 ani a fost izolată la cantină și nu a fost lăsată să mănânce cu ceilalți copii din cauza unei datorii de 12 euro: singura care nu a primit prânzul
Aosom
Un incident revoltător petrecut într-o școală din Italia a stârnit un val de indignare publică, după ce o fetiță în vârstă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce timp ce colegii săi luau prânzul.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech