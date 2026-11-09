O familie de români din Germania a pierdut ajutorul social. De ce au decis judecătorii să taie beneficiile

O familie de români stabilită în Berlin a rămas fără dreptul la ajutor social, după ce instanțele germane au analizat modul în care tatăl a încercat să obțină prestațiile financiare pentru întreaga familie. Judecătorii au concluzionat că bărbatul a evitat în mod deliberat să accepte un program de lucru cu normă întreagă, deși avea această posibilitate. Potrivit instanței, acesta ar fi urmărit să beneficieze de sprijinul financiar al statului german prestând un număr cât mai mic de ore de muncă.

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