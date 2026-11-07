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Politică

O fetiță de 9 ani din Italia a rămas fără prânzul de la școală pentru că tatăl ei avea 12 euro datorie la primărie

m Scris de mihaela ivăncică
O fetiță de 9 ani din Italia a rămas fără prânzul de la școală pentru că tatăl ei avea 12 euro datorie la primărie
Aosom
O situație controversată a avut loc într-o școală din orașul italian Taranto, unde o fetiță de 9 ani nu ar fi primit masa de prânz din cauza unor restanțe la plata serviciului de cantină.

Sursa: Stirile Pro.tv

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