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Politică

O funcționară din Spania va primi despăgubiri uriașe după ce volumul excesiv de muncă i-a distrus sănătatea: ce trebuia să facă zilnic

i Scris de ionela stănilă
O funcționară din Spania va primi despăgubiri uriașe după ce volumul excesiv de muncă i-a distrus sănătatea: ce trebuia să facă zilnic
Aosom
O instanță din Spania a obligat guvernul basc să plătească 68.000 de euro unei funcționare intrate în concediu medical pentru tulburări anxios-depresive provocate de suprasolicitare.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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