 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

O întrebare care ne dă fiori: cum va acționa Rusia după alegerile din SUA?

o Scris de ovidiu nahoi
O întrebare care ne dă fiori: cum va acționa Rusia după alegerile din SUA?
Aosom
Acum, după alegerile americane, întrebarea fundamentală pentru noi, în acest flanc estic al lumii occidentale, este următoarea: ce va înțelege Rusia din rezultatul din 3 noiembrie?

Sursa: Rfi

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech