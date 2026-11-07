 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

O măsură „istorică” în Belgia: Poliţia va putea reţine persoanele fără documente direct la domiciliul acestora

i Scris de ioana andreescu
O măsură „istorică” în Belgia: Poliţia va putea reţine persoanele fără documente direct la domiciliul acestora
Aosom
Belgia a aprobat vineri un proiect de lege controversat care autorizează poliţia să aresteze, în anumite circumstanţe, persoanele fără documente la domiciliul acestora, spre marea nemulţumire a stângii şi a ONG-urilor.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech