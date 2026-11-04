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Politică

O nouă dronă a intrat în Republica Moldova. Record de incursiuni într-o singură lună

a Scris de alexandru rotaru
O nouă dronă a intrat în Republica Moldova. Record de incursiuni într-o singură lună
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O dronă a survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova miercuri dimineaţă, la ora 04:23. Aparatul de zbor a intrat din direcţia localităţii Zahnitkiv, regiunea Odesa, Ucraina, deplasându-se spre oraşul Camenca, din stânga Nistrului, relatează deschide.md şi NewsMaker.md.

Sursa: Digi24

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