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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

O nouă lovitură pentru românii care nu vor buletine cu cip: "Batjocura cardului de identitate"

e Scris de e-politic ro
O nouă lovitură pentru românii care nu vor buletine cu cip: "Batjocura cardului de identitate"
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Statul a cheltuit cel puțin 41 de milioane de euro in 15 ani pentru un sistem care continua sa provoace dificultați și ridica semne de intrebare privi

Sursa: Ziuanews.ro

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