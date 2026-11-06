O nouă postare cu "fiul lui Călin Georgescu" a devenit virală pe rețelele de socializare. De această dată îi ia locul Codruței Koveși în fruntea Parchetului European

O nouă glumă despre familia lui Călin Georgescu a devenit virală pe rețelele sociale. De această dată, o postare susține, că fiul fostului candidat la prezidențiale ar urma să o înlocuiască pe Laura Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European. Mesajul vine după viralul de pe TikTok că „fiul lui Călin Georgescu” a câștigat Balonul de Aur.

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