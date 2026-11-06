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Politică

O nouă şedinţă extraordinară a Consiliul Local Lugoj

n Scris de nicolae silade
O nouă şedinţă extraordinară a Consiliul Local Lugoj
Aosom
Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacă în şedinţă extraordinară, pentru data de 10.11.2026, ora 1200, în „sala de protocol” a Primăriei Municipiului Lugoj, Piața [...] Articolul O nouă şedinţă extraordinară a Consiliul Local Lugoj a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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