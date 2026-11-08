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Politică

O primă victorie a sindicatelor franceze: reforma pensiilor, trimisă la revizuire. Miniștrii au opt zile să prezinte soluții

m Scris de maria miron
O primă victorie a sindicatelor franceze: reforma pensiilor, trimisă la revizuire. Miniștrii au opt zile să prezinte soluții
Aosom
Protestatarii francezi obțin o primă victorie în disputa privind reforma pensiilor. O măsură care ar fi putut reduce veniturile unor pensionari a fost eliminată. Premierul cere miniștrilor soluții în opt zile.

Sursa: Mediafax Ro

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