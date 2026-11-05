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Politică

O primărie din România a implementat un sistem cu coduri QR în cimitire pentru a găsi mai ușor locurile de veci

a Scris de aura trif
O primărie din România a implementat un sistem cu coduri QR în cimitire pentru a găsi mai ușor locurile de veci
Aosom
Vizitatorii Cimitirului Municipal Brașov pot identifica mai ușor locurile de veci, cu ajutorul unei noi platforme digitale.

Sursa: Stirile Pro.tv

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