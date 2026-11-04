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Politică

O republicană cu un mandat de 30 de ani în Senatul SUA, învinsă de un democrat care a fost tăietor de lemne

c Scris de cristina stoian
O republicană cu un mandat de 30 de ani în Senatul SUA, învinsă de un democrat care a fost tăietor de lemne
Aosom
Democratul Troy Jackson a câștigat scrutinul din statul Maine și a preluat mandatul deținut de Susan Collins din anul 1996 la alegerile din SUA. Victoria lui Jackson în statul Maine le consolidează democraților majoritatea în Senat. Aceștia și-au asigurat controlul asupra camerei superioare a Congresului după ce au câștigat și în alte state-cheie, precum Texas …

Sursa: Hotnews

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