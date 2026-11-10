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Politică

O româncă, acuzată că și-a vândut nou-născutul: Un bărbat l-ar fi recunoscut drept fiul său, deși nu avusese nicio legătură cu femeia

n Scris de nicoleta nicolau
O româncă, acuzată că și-a vândut nou-născutul: Un bărbat l-ar fi recunoscut drept fiul său, deși nu avusese nicio legătură cu femeia
Aosom
O româncă este judecată în Italia pentru presupusa încredințare a nou-născutului contra unor bani. Anchetatorii au verificat paternitatea și conturile.

Sursa: Stiri Pe Surse

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