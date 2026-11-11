„În aceste condiții, agențiile de rating ori sunt oarbe la ce se întâmplă în România, ori există o înțelegere cu Sistemul politic parazit de la vârful statului român pentru a menține artificial o presiune uriașă asupra țării noastre în vederea manipulării dobânzilor la creditele antamate de Ministerul Finanțelor”, acuză senatoarea AUR Niculina Stelea. The post O senatoare AUR le cere agențiilor de rating să spună „oficial dacă au cerut ca AUR să nu fie la guvernare”, după declarațiile președintelui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗