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Politică

„O trezire politică globală”. Cum schimbă Generația Z politica, de la Asia la Europa

a Scris de alexandra-valentina dumitru
„O trezire politică globală”. Cum schimbă Generația Z politica, de la Asia la Europa
Aosom
Tinerii din Generația Z, cu vârste cuprinse aproximativ între 14 și 29 de ani, devin o forță tot mai importantă în politica mondială, organizând proteste împotriva corupției, autoritarismului și inegalităților sociale.

Sursa: Mediafax Ro

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