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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

O veche rivală a Wall Street e pe cale să ajungă la apogeul puterii în Congresul SUA: „E un coșmar”

s Scris de sebastian jucan
O veche rivală a Wall Street e pe cale să ajungă la apogeul puterii în Congresul SUA: „E un coșmar”
Aosom
O democrată progresistă, fostă candidată la președinția Statelor Unită și critică de cursă lungă a Wall Street, are șanse mari să exercite o influență mai mare decât oricând asupra acestui sector în noul Congres de la Washington. Ce poate însemna asta? În calitate de principal reprezentant al democraților în Comisia pentru Afaceri Bancare a Senatului, …

Sursa: Hotnews

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