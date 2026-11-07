O veche rivală a Wall Street e pe cale să ajungă la apogeul puterii în Congresul SUA: „E un coșmar”

O democrată progresistă, fostă candidată la președinția Statelor Unită și critică de cursă lungă a Wall Street, are șanse mari să exercite o influență mai mare decât oricând asupra acestui sector în noul Congres de la Washington. Ce poate însemna asta? În calitate de principal reprezentant al democraților în Comisia pentru Afaceri Bancare a Senatului, …

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