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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Oameni buni, ne-am pierdut cumva mintile?

e Scris de e-politic ro
Oameni buni, ne-am pierdut cumva mintile?
Aosom
Observ cu stupoare ca declaratiile lui Jared Kushner sunt tratate in Romania cel mult intr-un registru minor, o paranteza sau o nota de subsol. Nu tre

Sursa: Ziuanews.ro

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