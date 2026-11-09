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Politică

Oamenii lui Bolojan se tem de instanțe - Conducerea PNL confirmă ultimatumul pentru retragerea proceselor „puciștilor”

f Scris de florin pușcaș
Oamenii lui Bolojan se tem de instanțe - Conducerea PNL confirmă ultimatumul pentru retragerea proceselor „puciștilor”
Aosom
Conducerea PNL a decis să le acorde un termen de 10 zile membrilor care au contestat în instanță hotărârile partidului pentru a-și retrage acțiunile și a-și clarifica viitorul politic

Sursa: Stiri Pe Surse

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