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Politică

Oana Gheorghiu, indignată de reacțiile liderilor PSD după petrecerea de lux de la Timișoara: "Pentru botezul de sute de mii de euro organizat de Simonis, vinovat e Bolojan?"

a Scris de adrian zia
Oana Gheorghiu, indignată de reacțiile liderilor PSD după petrecerea de lux de la Timișoara: "Pentru botezul de sute de mii de euro organizat de Simonis, vinovat e Bolojan?"
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Fostul vicepremier Oana Gheorghiu a taxat joi, 5 noiembrie, în termeni duri comportamentul liderilor Partidului Social Democrat, pe care i-a acuzat de afișarea unei bogații ostentative la botezul organizat în Timișoara pentru copilul președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Reacția acesteia a venit ca urmare a declarațiilor făcute de reprezentanții PSD, care au încercat să explice revolta publică nu prin prisma opulenței de la eveniment, ci prin deciziile ...

Sursa: Ziare

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