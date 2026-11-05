Oana Gheorghiu, indignată de reacțiile liderilor PSD după petrecerea de lux de la Timișoara: "Pentru botezul de sute de mii de euro organizat de Simonis, vinovat e Bolojan?"

Fostul vicepremier Oana Gheorghiu a taxat joi, 5 noiembrie, în termeni duri comportamentul liderilor Partidului Social Democrat, pe care i-a acuzat de afișarea unei bogații ostentative la botezul organizat în Timișoara pentru copilul președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Reacția acesteia a venit ca urmare a declarațiilor făcute de reprezentanții PSD, care au încercat să explice revolta publică nu prin prisma opulenței de la eveniment, ci prin deciziile ...

Distribuie: Facebook Instagram