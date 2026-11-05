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Politică

Oana Lis, nemulțumită de ultima factură la curent. Cât are de plată: „Nu pot să-l țin pe Vio în frig”

d Scris de diana stamen
Oana Lis, nemulțumită de ultima factură la curent. Cât are de plată: „Nu pot să-l țin pe Vio în frig”
Aosom
Oana Lis s-a declarat nemulțumită de valoarea facturii la energie electrică. Vedeta se teme că următoarea factură va fi și mai mare, mai ales că trebuie să se asigure că Viorel Lis nu stă în frig.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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