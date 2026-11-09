Oana Țoiu, fost ministru de externe, anunță că hub-ul de securitate al UE la Marea Neagră va avea două sedii, la Constanța și la Varna
Sursa: Digi24Citește mai departe la sursa originală
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