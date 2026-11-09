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Politică

Oana Țoiu, fost ministru de externe, anunță că hub-ul de securitate al UE la Marea Neagră va avea două sedii, la Constanța și la Varna

b Scris de bogdan enache
Oana Țoiu, fost ministru de externe, anunță că hub-ul de securitate al UE la Marea Neagră va avea două sedii, la Constanța și la Varna
Aosom
Deputata USR Oana Ţoiu, fost ministru al Afacerilor Externe, transmite că Hubul european de securitate la Marea Neagră va avea două sedii complementare: la Constanţa şi la Varna (Bulgaria).

Sursa: Digi24

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