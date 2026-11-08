 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Obiceiuri de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: Ce semnificație au lumânările aprinse duminică

r Scris de redacția jurnalul
Obiceiuri de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: Ce semnificație au lumânările aprinse duminică
Aosom
Pe 8 noiembrie, creștinii îi cinstesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Află ce rânduieli și superstiții se respectă în această zi și de ce lumânările aprinse au o putere simbolică deosebită.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech