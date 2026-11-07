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Politică

Obiceiuri și superstiții de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. De ce se aprind lumânări pe 8 noiembrie

i Scris de ioana târziu
Obiceiuri și superstiții de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. De ce se aprind lumânări pe 8 noiembrie
Aosom
În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, creștinii sărbătoresc Sfinții Mihail și Gavriil. Ce obiceiuri și superstiții sunt cunoscute pentru această sărbătoare și de ce se aprind lumânări.

Sursa: Mediafax Ro

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