 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Odiseea unui tablou furat de naziști în urmă cu opt decenii. Opera a fost restituită moștenitorilor proprietarei

a Scris de adrian ilie
Odiseea unui tablou furat de naziști în urmă cu opt decenii. Opera a fost restituită moștenitorilor proprietarei
Aosom
Un tablou pictat de un maestru flamand din secolul al XVII-lea, spoliat de nazişti de la o familie evreiască din Franţa în 1942, a fost restituit vineri moştenitorilor săi în cadrul unei ceremonii organizate la Ministerul Culturii din Paris, informează AFP, preluată de Agerpres. Acea pictură, intitulată „Portrait de femme en bleu” („Portretul unei femei …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech