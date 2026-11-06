Odiseea unui tablou furat de naziști în urmă cu opt decenii. Opera a fost restituită moștenitorilor proprietarei

Un tablou pictat de un maestru flamand din secolul al XVII-lea, spoliat de nazişti de la o familie evreiască din Franţa în 1942, a fost restituit vineri moştenitorilor săi în cadrul unei ceremonii organizate la Ministerul Culturii din Paris, informează AFP, preluată de Agerpres. Acea pictură, intitulată „Portrait de femme en bleu” („Portretul unei femei …

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