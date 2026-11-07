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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Oferta României pentru americani: 15.000 de euro pentru fiecare militar care rămâne pe teritoriul țării. Ce mai putem da SURSE

c Scris de catalina sirbu
Oferta României pentru americani: 15.000 de euro pentru fiecare militar care rămâne pe teritoriul țării. Ce mai putem da SURSE
Aosom
România s-ar fi arătat dispusă să plătească și 15.000 de euro pentru fiecare militar american staționat pe teritoriul țării.

Sursa: Ziare

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