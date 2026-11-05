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Politică

Oficiali sârbi de rang înalt, acuzați de tentativă de fugă după alegeri. Zborul către Moscova, întors din drum

f Scris de florin toader
Oficiali sârbi de rang înalt, acuzați de tentativă de fugă după alegeri. Zborul către Moscova, întors din drum
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Apropiați ai lui Aleksandar Vucic, inclusiv fostul șef al informațiilor, sunt acuzați de opoziție că au vrut să fugă în Rusia. The post Oficiali sârbi de rang înalt, acuzați de tentativă de fugă după alegeri. Zborul către Moscova, întors din drum appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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