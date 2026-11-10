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Olguța Vasilescu, reacție la criticile proiectului Isvarna-Craiova: Hai, luați o cană de apă de izvor / Claudiu Manda: Sunt mândru de tine, doamna mea

m Scris de mihai dima
Olguța Vasilescu, reacție la criticile proiectului Isvarna-Craiova: Hai, luați o cană de apă de izvor / Claudiu Manda: Sunt mândru de tine, doamna mea
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Criticată pentru modul în care a gestionat proiectul de aducțiune a apei potabile în Craiova, Isvarna II, Olguța Vasilescu a reacționat pe rețelele sociale. The post Olguța Vasilescu, reacție la criticile proiectului Isvarna-Craiova: Hai, luați o cană de apă de izvor / Claudiu Manda: Sunt mândru de tine, doamna mea appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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