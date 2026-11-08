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Politică

Omagiu neașteptat la Moscova pentru „omul fără chip”, spionul care a zguduit Europa în Războiul Rece

b Scris de bogdan antonescu
Omagiu neașteptat la Moscova pentru „omul fără chip”, spionul care a zguduit Europa în Războiul Rece
Aosom
O placă comemorativă dedicată şefului spionajului est-german, Markus Wolf, ai cărui agenţi au provocat demisia cancelarului vest-german Willy Brandt

Sursa: Stiri Pe Surse

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