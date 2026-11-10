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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

Omul din primărie care veghează la legalitatea actelor. De la notarul comunal la secretarul general

j Scris de juridice.ro
Omul din primărie care veghează la legalitatea actelor. De la notarul comunal la secretarul general
Aosom
Primarii se schimbă după alegeri, dar administrația locală trebuie să funcționeze în continuare...

Sursa: Adevarul

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