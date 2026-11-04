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Politică

Operațiunea Jupiter lovește în propaganda fascistă și legionară. Percheziții în mai multe județe și cinci persoane duse la audieri

s Scris de stefan lupu
Operațiunea Jupiter lovește în propaganda fascistă și legionară. Percheziții în mai multe județe și cinci persoane duse la audieri
Aosom
Polițiștii din Hunedoara au desfășurat percheziții în trei județe și în București. Acțiunea face parte din operațiunea națională Jupiter. Ancheta vizează infracțiuni de propagandă extremistă. Autoritățile anchetează deținerea și răspândirea de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. The post Operațiunea Jupiter lovește în propaganda fascistă și legionară. Percheziții în mai multe județe și cinci persoane duse la audieri appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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