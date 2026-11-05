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Politică

Oportunitatea ratată de Ilie Bolojan în 2025, imediat după ce s-a investit Guvernul / video

e Scris de elena aurel
Oportunitatea ratată de Ilie Bolojan în 2025, imediat după ce s-a investit Guvernul / video
Aosom
Cezar Drăgoescu, deputat USR, a spus, la DC News, că Ilie Bolojan a ratat șansa de a face reforme majore în primele luni după preluarea guvernării, în iunie 2025.

Sursa: Dcnews

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