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Politică

Ora 19:00 - Nicușor Dan se adresează românilor pe principalele probleme ale țării, la o lună de la instalarea Guvernului Niculescu

e Scris de emanuel focșan
Ora 19:00 - Nicușor Dan se adresează românilor pe principalele probleme ale țării, la o lună de la instalarea Guvernului Niculescu
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Președintele Nicușor Dan susține marți, de la ora 19:00, o conferință de presă așteptată cu interes atât de mediul politic, cât și de opinia publică. Este prima apariție majoră a șefului statului după instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu, într-un moment marcat de tensiuni de securitate în regiunea Mării Negre, provocări economice și întrebări încă fără răspuns privind anularea alegerilor.

Sursa: Realitatea

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