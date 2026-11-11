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Politică

Orașe de 15 minute într-o Românie de 15 județe: Se schimbă harta României, se schimbă și buletinele! Ce se întâmplă cu cei cărora le dispare comuna și cine plătește cheltuielile

e Scris de e-politic ro
Orașe de 15 minute într-o Românie de 15 județe: Se schimbă harta României, se schimbă și buletinele! Ce se întâmplă cu cei cărora le dispare comuna și cine plătește cheltuielile
Aosom
Romania ar putea ramane cu numai 15 județe, in loc de 41, daca reforma administrativ-teritoriala discutata in PSD ar fi aplicata intr-o forma care sa

Sursa: Ziuanews.ro

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