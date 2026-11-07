Orașul din România care nu are nicio librărie, iar biblioteca publică s-a închis după ce singura angajată a demisionat

Biblioteca publică din Luduș, județul Mureș, și-a suspendat temporar activitatea după demisia singurei bibliotecare rămase în instituție. Primăria a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea postului și estimează că biblioteca va fi redeschisă în cel mult o lună și jumătate, potrivit Agerpres.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗