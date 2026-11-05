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Politică

Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

c Scris de cristian anton
Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia
Aosom
Primăria oraşului Luduş a decis să suspende activitatea bibliotecii publice, după ce şi-a dat demisia singura bibliotecară rămasă în urma reducerilor drastice de personal. În oraș nu există, de asemenea, nicio librărie.

Sursa: Stirile Pro.tv

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