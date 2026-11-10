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Politică

Orașul din România unde un medic grec și-a donat întreaga avere pentru bolnavi și săraci. Ce spunea Regina Elisabeta despre el

c Scris de cornelia mazilu
Orașul din România unde un medic grec și-a donat întreaga avere pentru bolnavi și săraci. Ce spunea Regina Elisabeta despre el
Aosom
Un medic grec stabilit în România a construit un spital pentru soldații răniți în Războiul de Independență, iar la sfârșitul vieții și-a lăsat moșia unui spital, a donat bani unui azil de copii și a instituit un premiu pentru cele mai valoroase lucrări medicale.

Sursa: Adevarul

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