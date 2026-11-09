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Politică

Orașul-fantomă părăsit de peste un secol. De ce au fost nevoiți 10.000 de greci să-și abandoneze casele: „Unii și-au lăsat copiii în grija prietenilor turci”

c Scris de cornelia mazilu
Orașul-fantomă părăsit de peste un secol. De ce au fost nevoiți 10.000 de greci să-și abandoneze casele: „Unii și-au lăsat copiii în grija prietenilor turci”
Aosom
Un oraș cu aproximativ 2.500 de case, biserici, o școală impunătoare și străduțe înguste a rămas aproape pustiu de mai bine de 100 de ani

Sursa: Adevarul

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