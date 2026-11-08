„Ormuz 2.0” se află în Caucaz. Iranul mai are un as în mânecă: o conductă de petrol esențială pentru Israel și Europa

Iranul a pus ochii pe conducta de petrol din Caucaz care alimentează Israelul și aprovizionează Europa, iar Washingtonul ar trebui să o apere înainte ca Teheranul să o testeze, atrage atenția Joseph Epstein, directorul Centrului de Cercetare Turan, într-un articol de opinie din Newsweek.

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