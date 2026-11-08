Până la 450.000 de oameni ar fi murit luptând de partea Rusiei în Ucraina, potrivit unor date obținute de hackeri

Între 394.000 și 450.000 de persoane implicate în războiul din Ucraina de partea Rusiei ar fi murit de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit unor documente obținute de două grupări de hackeri care au revendicat un atac cibernetic asupra Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat).

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