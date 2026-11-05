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Politică

Până la 600 de lei pe lună pentru chirie și reduceri la transport. Cine ar putea beneficia de noile măsuri propuse în Parlament

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Până la 600 de lei pe lună pentru chirie și reduceri la transport. Cine ar putea beneficia de noile măsuri propuse în Parlament
Aosom
USR propune printr-un proiect de lege depus în Parlament un set de măsuri în ajutorul tinerilor care muncesc

Sursa: Stiri Pe Surse

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