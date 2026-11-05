Papa Leon, aflat în recuperare medicală se va întoarce în America Latină pentru o vizită de 12 zile

La trei săptămâni după operația de cancer pulmonar, Papa Leon al XIV-lea se îmbarcă în cea mai lungă și mai îndepărtată călătorie a pontificatului său: un turneu de 12 zile în trei națiuni din America Latină, care are o greutate personală și istorică mai mare decât oricare dintre călătoriile sale de până acum.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗